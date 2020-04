Cives | laboratori urbani per ripensare la città e i piccoli centri

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 7 minutiBenevento – Ieri si è svolto un nuovo appuntamento online dio di formazione al bene comune per approfondire il tema “Ridisegnare gli spazi vitali nella nostra città e nei nostri paesi guardando al futuro” in compagnia di architetti ed esperti distica: Raimondo Consolante, Pino Iadicicco, Nicola Mucci e Pasquale Palmieri. “Ci ritroviamo a sperimentare modalità di vita diverse” ha introdotto Ettore Rossi, coordinatore diche ha continuato “proviamo a praticare distanziamento fisico ma non sociale. Anche alla luce di questa considerazione immaginiamo di riflettere sulla costruzione della vita nelle città sia grandi che più piccole. Anzi proprio da questisi può pensare di ripartire. L’architettura sarà fondamentale per...

Ultime Notizie dalla rete : Cives laboratori

anteprima24.it

Si è tenuto sabato in videoconferenza e in diretta su Facebook per pensare al futuro delle comunità dopo l’emergenza. La riflessione collettiva si è svolta con l’intervento di alcuni sindaci della pro ...Resocontano gli organizzatori dell'incontro online: Nuovo appuntamento “digitale” di Cives – Laboratorio di formazione al bene comune. Si è tenuto sabato in videoconferenza e in diretta su Facebook ...