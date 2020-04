Chi sono i congiunti? Quel che cavolo vi pare a voi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Aspettando il via libera anche perli “non veri”, siamo arrivati finalmente agli “amici veri”. Considerati “affetti stabili” dal viceministro alla Salute Sileri che invocando “il buon senso” li ha sdoganati, gli “amici veri” potranno essere oggetto delle nostre visite - che a questo punto si immaginano copiose e ininterrotte - nella cosiddetta fase 2. Intendiamoci, il buon Sileri non avrebbe nemmeno tutti i torti e di fatto risponde alla domanda che in tanti siposti (il Covid-19 lascia anche molto tempo libero per pensare). Ossia, che mi frega di andare a trovare un cugino di sesto grado che cerco di evitare anche nelle feste comandate se non posso andare a trovare l’amico (vero) che mi manca tanto e non riesco a vedere ormai da quasi un paio di mesi? Il sensibile Sileri, che sicuramente ...