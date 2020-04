UNA VITA, anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 maggio 2020 (Di martedì 28 aprile 2020) anticipazioni e trame puntate telenovela Una VITA da domenica 3 a venerdì 8 maggio 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 4 al 9 maggio 2020Felipe si presenta nella bottega di Antonito e Lolita ed accusa Ramon di essere un assassino. Irritato dal discorso dell’avvocato, Antonito prende le difese del padre, dando il via ad una discussione fisica con l’Alvarez Hermoso, che viene interrotta da Lolita. Subito dopo, Felipe chiede così a Felicia e Susana di isolare Ramon. Telmo non capisce per quale ragione Ursula non gli abbia mai raccontato dell’esistenza di Mateo nelle varie lettere che gli ha scritto per aggiornarlo sugli sviluppi di calle Acacias. L’ex prelato chiede così spiegazioni alla perpetua, concentrando il suo discorso anche su Eduardo Torralba, il dispotico marito di Lucia. Bellita e Josè Miguel ... Leggi su tvsoap Una Vita Anticipazioni 28 aprile 2020 : Genoveva e Samuel umiliati dalle donne di Acacias

