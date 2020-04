Turn Up Charlie: Netflix cancella la serie con Idris Elba (Di martedì 28 aprile 2020) Netflix ha annunciato di aver cancellato la serie Turn Up Charlie, la serie con star Idris Elba, dopo una sola stagione. Turn Up Charlie è stata cancellata dopo una sola stagione: la comedy con star Idris Elba era stata prodotta per Netflix. L'annuncio è stato compiuto tramite un portavoce della piattaforma di streaming che ha confermato le indiscrezioni apparse online negli ultimi giorni. Il comunicato dichiara: "Turn Up Charlie non tornerà per una seconda stagione. Siamo in particolare grati per il protagonista e il produttore esecutivo Idris Elba, che ha trasformato la sua passione per il lavoro di DJ in una serie di genere comedy intelligente ed emozionante". Netflix ha poi aggiunto: "Ringraziamo inoltre i produttori esecutivi Gary Reich e Tristram ... Leggi su movieplayer Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : cancellato dopo 13 mesi Turn Up Charlie (Di martedì 28 aprile 2020)ha annunciato di averto laUp, lacon star, dopo una sola stagione.Upè statata dopo una sola stagione: la comedy con starera stata prodotta per. L'annuncio è stato compiuto tramite un portavoce della piattaforma di streaming che ha confermato le indiscrezioni apparse online negli ultimi giorni. Il comunicato dichiara: "Upnon tornerà per una seconda stagione. Siamo in particolare grati per il protagonista e il produttore esecutivo, che ha trasformato la sua passione per il lavoro di DJ in unadi genere comedy intelligente ed emozionante".ha poi aggiunto: "Ringraziamo inoltre i produttori esecutivi Gary Reich e Tristram ...

Charlie Carrel e un flop intricato: tripla doppia coppia e un progetto di scala (video)

Charlie Carrel è protagonista di una mano incredibile ad un tavolo televisivo. Hitta la doppia coppia e lo stesso fanno anche altri due rivali.

Charlie Carrel e un flop intricato: tripla doppia coppia e un progetto di scala (video)

Charlie Carrel è protagonista di una mano incredibile ad un tavolo televisivo. Hitta la doppia coppia e lo stesso fanno anche altri due rivali.