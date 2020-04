"Solo gli imbecilli e i ciarlatani...". Mauro Corona, tanto schietto da diventare brutale in diretta dalla Berlinguer (Di martedì 28 aprile 2020) "Cechov diceva che Solo gli imbecilli e ciarlatani sanno e capiscono tutto". Mauro Corona, in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca su Raitre, si rivolge con la consueta, ruvida schiettezza a parlamentari e ministri italiani: "La politica che cavalca questa situazione difficile e pericolosa deve avere un'etica e una deontologia. Dovrebbero averla nell'anima". Sulla Fase 2, lo scrittore-montanaro chiede di "osare": "Cosa accadrà dal 4 maggio? Conte dovrebbe dettagliare meglio questo piano. Bisogna ridare fiato all'economia, purtroppo la gente sta diventando matta in questa situazione. Certo, sono scelte difficili". Leggi su liberoquotidiano Gli Ultras Napoli contro il ritorno del calcio : «Volete giocare solo per la vostra lurida avidità»

Non solo congiunti : “Ecco come lo Stato calpesta i diritti delle nuove famiglie”

Mangia solo crudi e giapponese : gli tirano fuori 1 metro di… (Di martedì 28 aprile 2020) "Cechov diceva cheglisanno e capiscono tutto"., in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca su Raitre, si rivolge con la consueta, ruvida schiettezza a parlamentari e ministri italiani: "La politica che cavalca questa situazione difficile e pericolosa deve avere un'etica e una deontologia. Dovrebbero averla nell'anima". Sulla Fase 2, lo scrittore-montanaro chiede di "osare": "Cosa accadrà dal 4 maggio? Conte dovrebbe dettagliare meglio questo piano. Bisogna ridare fiato all'economia, purtroppo la gente sta diventando matta in questa situazione. Certo, sono scelte difficili".

sole24ore : Gli hotel, come i ristoranti, possono fare da paravento ad altre attività illecite, come la vendita di droga o atti… - matteosalvinimi : Oggi a Roma. Senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matr… - gabrieligm : Per avere un prezzo al dettaglio di 50 centesimi le #mascherine possono avere dei costi solo cinesi: o le aziende i… - brubus61 : Sacrifici! Sacrifici e pazienza. Ne sento parlare da anni. Gli italiani ne fanno e hanno da una vita. Non si può vi… - albyfagnano : @PaoloGentiloni Nel frattempo crollano gli altri non vi preoccupate!! Voi non avete nessun merito nella ricostruzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo gli Riparte mercoledì 29 il mercato di Piacenza. Ammessi solo gli stand alimentari piacenzasera.it Carlo Cracco: “Non metterò il plexiglass nel ristorante, piuttosto chiudo”

Al momento Cracco pensa di ridurre solo il numero dei coperti come precauzione: “Non vedo altre barriere che si possano frapporre tra cliente e personale. Il problema principale lo vedo sul lato econo ...

Coronavirus, la previsione dell’Istat: il rapporto debito/Pil sarà come quello degli anni successivi alla Grande Guerra

Audizione alla Camera sul Def, il direttore Monducci: nei settori rimasti aperti lavoratori più anziani di quelli rimasti a casa, donne occupate in campi più a rischio contagio Il rapporto debito/Pil ...

Al momento Cracco pensa di ridurre solo il numero dei coperti come precauzione: “Non vedo altre barriere che si possano frapporre tra cliente e personale. Il problema principale lo vedo sul lato econo ...Audizione alla Camera sul Def, il direttore Monducci: nei settori rimasti aperti lavoratori più anziani di quelli rimasti a casa, donne occupate in campi più a rischio contagio Il rapporto debito/Pil ...