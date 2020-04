Risorse idriche: allarme in Veneto, cresce la preoccupazione in Emilia Romagna, miglioramento in Basilicata e Puglia (Di martedì 28 aprile 2020) Si aggrava la situazione nei campi veneti: dopo settimane climaticamente miti, le colture hanno anticipato il ciclo vegetativo, ma le loro necessità irrigue non possono essere adeguatamente soddisfatte a causa di concessioni per prelievi idrici, inadeguate alla condizione di siccità, che si sta registrando quest’anno, pregiudicando i raccolti. “È necessario che la Regione del Veneto riveda sollecitamente la modulazione delle derivazioni irrigue per far fronte alle criticità in atto, conseguenza dei cambiamenti climatici – chiede Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – In questo periodo, infatti, c’è disponibilità d’acqua nei fiumi, grazie allo scioglimento delle nevi in alta quota ed i ... Leggi su meteoweb.eu Earth Day - Anbi sulle risorse idriche dell’Italia : “Cresce la preoccupazione per il Po ma la situazione più critica è al Sud”

