“Quando parlava Delneri non lo capivo | dovevo avvicinarmi alla panchina” | l’ex calciatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Fernando Tissone è stato protagonista anche nel campionato italiano, ha indossato le maglie di Udinese, Atalanta e Sampdoria. Il centrocampista ha fatto molto parlare per una videochat sul profilo Instagram di Atalantini.online, il riferimento all’allenatore Gigiè stato veramente esilarante. “mi diede maturità e sicurezza in un solo ruolo: quando urlava in partita non, quindi per essere sicuro di ascoltarlo e di imparare miavvicinarepanchina. Un bel rapporto, tanto che mi poi mi chiamòSampdoria“. Conte: “Fase 2? Non possiamo fare di più”, poi le precisazioni sull’app di tracciamento Coronavirus, ultimo aggiornamento: il bollettino di oggi in Italia Cura contro il Coronavirus, nella cordata di investitori e scienziati c’è anche un presidente di Serie ...