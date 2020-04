Oggi rinasce il ponte di Genova

Leggi su wired

(Di martedì 28 aprile 2020) Esattamente 620 giorni dopo il crollo delMorandi, aviene posizionata l’ultima sezione del piano stradale del nuovo cavalcavia sopra il fiume Polcevera, progettato dall’architetto Renzo Piano. Già nelle prossime settimane si lavorerà al completamento del manto stradale e prenderà il via la fase di collaudo: secondo quanto confermato dal sindaco della città Marco Bucci, ildovrebbe essere completato definitivamente il prossimo luglio, a quasi due anni esatti dalla tragedia in cui persero la vita 43 persone. Già nelle scorse ore, come potete vedere nella nostra gallery, le pile portanti sono state illuminate con i colori della bandiera italiana per celebrare la fine dei lavori. Il nuovo, lungo 1.067 metri, è composto da 19 campate a 40 metri di altezza sorrette da 18 piloni.il ...