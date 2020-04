Lucaselli Fdi | “Dal governo una ricetta inadeguata per l’economia”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 aprile 2020) “La promessa di Conte che il Def ed il cosiddetto ‘decreto aprile’, che già nel nome è una beffa , avrebbero decretato la rinascita dell’Italia si è già infranta sui fatti. Il deficit previsto da qui al 2032 è di 440 miliardi. Il fabbisogno ammonterà a 160 miliardi, un livello che non ha precedenti nella storia italiana”. Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja. “I consumi privati scenderanno, così come si avrà una diminuzione dei redditi dei lavoratori, dell’export e degli investimenti. Ad aumentare sarà solo la disoccupazione. Purtroppo, l’impostazione principale per le entrate restano sempre le stesse: dalla lotta all’evasione alla stretta ecologica. Misure che traducono un’offensiva fiscale mossa da una spinta etica, che ...