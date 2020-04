I 4 buchi neri della ripartenza

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Ripartire, certo, ma il rischio è cadere nei quattrodisseminati sul percorso dalla “Fase 2” post emergenza Coronavirus. Sono le voragini, che portano il nome di app, tamponi, test sierologici e mascherine, di cui il premier Conte non ha parlato domenica sera, annunciando il nuovo decreto del presidente del Consiglio, e su cui oggi il commissario Domenico Arcuri prova a versare un po’ di asfalto sopra. Ma non basta per avere un quadro chiaro a pochi giorni dalla riapertura di molte filiere produttive e considerato che da lunedì si potrà tornare a circolare per andare a trovare i propri congiunti. Termine che si presta a un’interpretazione molto larga.Quindi il lockdown sarà allentato il 4 maggio ma la App “Immuni”, l’applicazione da scaricare sugli smartphone per tracciare i nostri spostamenti ed ...