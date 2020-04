Gualtieri | stop all’Iva sulle mascherine per tutto il 2020 Rinvio scontrini elettronici

Agenzia_Ansa : Gualtieri, per la ripresa 6 miliardi l'anno di investimenti fino al 2031. Stop all'Iva sulle mascherine #ANSA - TgLa7 : #coronavirusitalia, @gualtierieurope Gualtieri, stop Iva su mascherine per tutto il 2020 - gualtierieurope : Dalla situazione dei conti pubblici alla trattativa in Europa per i #RecoveryFund, dallo stop alle clausole IVA fin… - MilanoFinanza : Gualtieri, con stop clausole Iva pressione fiscale -1,1% - margherita951 : RT @TgLa7: #coronavirusitalia, @gualtierieurope Gualtieri, stop Iva su mascherine per tutto il 2020 -

Gualtieri stop Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gualtieri stop