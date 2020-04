Furbetti del cartellino, nuovo metodo per sfuggire ai controlli: 57 indagati (Di martedì 28 aprile 2020) In Calabria si registrano ancora casi di Furbetti del cartellino. Questa volta i Furbetti sono stati smascherati dalla Guardia di Finanza attraverso l’ operazione rinominata “cartellino rosso”. L’inchiesta, riporta l’Ansa, ha riguardato l’Asp e l’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro ed è stata diretta dal pm Assumma e coordinata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e del procuratore Nicola Gratteri. Furbetti del cartellino, come sfuggivano ai controlli La procedura per sfuggire ai controlli era ben studiata nel dettaglio. Uno di loro entrava nel luogo del lavoro con un ombrello per nascondersi dalle telecamere di sicurezza, e timbrava i cartellini di tutti i colleghi. La stessa Guardia di Finanza riporta così la procedura “Il dipendente è arrivato a coprirsi aprendo l’ombrello ... Leggi su thesocialpost Sono le Venti (Nove) - dal fondatore di EasyJet a Netflix : ecco chi sono i “furbetti” del coronavirus

Catanzaro - sospesi tra Asp e ospedale 15 furbetti del cartellino

