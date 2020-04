Coronavirus | l’assessore Gallera | “Verso il test degli anticorpi in tutta la Lombardia”

RegioneER : #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'asse… - Magi2_ItPt : RT @RegioneER: #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'assessore Cor… - EdoardoArpaia : #Coronavirus, dal 4 maggio al via in #Piemonte i test sierologici sul personale sanitario. L'assessore Icardi: 'Un'… - palermo24h : Coronavirus, l’assessore regionale Mimmo Turano al lavoro per la riapertura delle attività - LaStampa : L’assessore regionale alla Sicurezza chiede al governo uno sforzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’assessore Coronavirus: assessore Sicilia pubblica foto di Conte arrestato, scoppia la polemica sui social Affaritaliani.it