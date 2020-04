Come valutare la didattica a distanza (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo l’assenso definitivo del Parlamento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato pochi giorni fa la conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto decreto “Cura Italia”.Tra le misure sulla scuola contenute nella legge è significativa quella rivolta a salvaguardare la validità dell’anno scolastico in corso. L’articolo 32 del decreto-legge n. 9 recita:«Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»La legge interviene anche a disciplinare la valutazione degli ... Leggi su huffingtonpost Il contagio dei calciatori può essere infortunio sul lavoro : un rischio da valutare per decidere come e quando ripartire

Coronavirus - i sintomi nei bambini. Come non sottovalutare il contagio

Coronavirus e animali domestici : cosa non sottovalutare e come comportarsi (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo l’assenso definitivo del Parlamento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato pochi giorni fa la conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto decreto “Cura Italia”.Tra le misure sulla scuola contenute nella legge è significativa quella rivolta a salvaguardare la validità dell’anno scolastico in corso. L’articolo 32 del decreto-legge n. 9 recita:«Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»La legge interviene anche a disciplinare la valutazione degli ...

DellaTorca : I 5 STELLE VOLLERO CONTE, E LE SUE INDIMENTICABILI PAROLE : 'Credo sia più importante valutare l’operato di una for… - ComputerworldIT : Come definire i KPI per valutare l’efficacia delle iniziative digitali - starsonmycheeks : @_heronvdale potrebbe essere sincero come potrebbe aver avuto un momento di sconforto data la solitudine della 40en… - LGramellini : @JohnnyPanic3 @MauroScacco @SusannaMarce @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT 3)liberi tutti, è l'ennesima inesattezza… - muhdnalele : RT @Renzo_Pisu: Aircraft management Quando si ha l’esigenza di valutare un investimento per l’acquisto di un asset così particolare e tec… -

Ultime Notizie dalla rete : Come valutare Come valutare la didattica a distanza L'HuffPost Come scegliere una badante per l’assistenza domiciliare

L’assistenza domiciliare per gli anziani rappresenta un settore nell’ambito del quale ci sono molte richieste. Soprattutto negli ultimi anni gli utenti si sono sempre più resi conto del fatto che l’as ...

Come valutare la didattica a distanza

Dopo l’assenso definitivo del Parlamento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato pochi giorni fa la conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ...

L’assistenza domiciliare per gli anziani rappresenta un settore nell’ambito del quale ci sono molte richieste. Soprattutto negli ultimi anni gli utenti si sono sempre più resi conto del fatto che l’as ...Dopo l’assenso definitivo del Parlamento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato pochi giorni fa la conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ...