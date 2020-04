LucaBizzarri : C’è una cosa che rende preziosa @RadioRadicale : le dirette dal Parlamento. In questi giorni di noia ascoltate la p… - ferrazza : Si fa largo la sigla no-trax (che gioca con no-vax) per deridere chi chiede responsabilità sull'utilizzo dei dati s… - daqualcheparte : RT @casiftangeles: La cosa che mi rende felice è che c’è gente che la pensa come me, gente che è cresciuta con i messaggi di CA, con le can… - likeskyscraper6 : RT @casiftangeles: La cosa che mi rende felice è che c’è gente che la pensa come me, gente che è cresciuta con i messaggi di CA, con le can… - misonrisalalu : RT @casiftangeles: La cosa che mi rende felice è che c’è gente che la pensa come me, gente che è cresciuta con i messaggi di CA, con le can… -

Ultime Notizie dalla rete : Come rende Come si rende una casa zero waste, ovvero che non produce rifiuti? Vanity Fair.it Come si rende una casa zero waste, ovvero che non produce rifiuti?

L’idea dello zero waste è quella eliminare la spazzatura, evitando gli imballaggi e i prodotti usa e getta. Ecco degli step per non produrre rifiuti in casa, soprattutto ora che la viviamo 24 ore al g ...

Il vetro come materiale artistico. La mostra di Studio La Città

Una mostra collettiva incentrata sull'utilizzo del vetro, materiale fragile e prezioso, duro e malleabile, capace di assorbire e riflettere la luce in mille modi diversi. La galleria Studio La Città d ...

L’idea dello zero waste è quella eliminare la spazzatura, evitando gli imballaggi e i prodotti usa e getta. Ecco degli step per non produrre rifiuti in casa, soprattutto ora che la viviamo 24 ore al g ...Una mostra collettiva incentrata sull'utilizzo del vetro, materiale fragile e prezioso, duro e malleabile, capace di assorbire e riflettere la luce in mille modi diversi. La galleria Studio La Città d ...