AIC: «Perplessità sulla modalità di ripartenza dello sport» (Di martedì 28 aprile 2020) L’Associazione dei Calciatori in Italia ha pubblicato un comunicato a commento delle decisioni del Governo circa la ripresa degli allenamenti per i professionisti. «L’Assocalciatori manifesta le proprie perplessità, nonché la sorpresa, in merito alla decisione del Governo sulla modalità di ripartenza dello sport italiano», si legge nella nota dell’associazione. «Si ritiene, infatti, discriminatoria, prima ancora … L'articolo AIC: «Perplessità sulla modalità di ripartenza dello sport» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 aprile 2020) L’Associazione dei Calciatori in Italia ha pubblicato un comunicato a commento delle decisioni del Governo circa la ripresa degli allenamenti per i professionisti. «L’Assocalciatori manifesta le proprie perplessità, nonché la sorpresa, in merito alla decisione del Governomodalità diitaliano», si legge nella nota dell’associazione. «Si ritiene, infatti, discriminatoria, prima ancora … L'articolo AIC: «Perplessitàmodalità di» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

assocalciatori : ?? AIC SULLE DECISIONI DEL GOVERNO Perplessità e sorpresa ?? - PassioneCalc10 : RT @CalcioFinanza: #AIC: «Discriminatoria l'idea di non consentire gli allenamenti individuali ai calciatori» - sportli26181512 : #Governance #Notizie AIC: «Perplessità sulla modalità di ripartenza dello sport»: L’Associazione dei Calciatori in… - CalcioFinanza : #AIC: «Discriminatoria l'idea di non consentire gli allenamenti individuali ai calciatori» - TUTTOJUVE_COM : AIC: 'Perplessità e sorpresa per la decisione del Governo. Scelte discriminatorie' -

Ultime Notizie dalla rete : AIC Perplessità Aurelio, ‘cca nisciuno è fesso… o almeno si spera: la palla passa ai tifosi Il resto del calcio