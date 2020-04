Tommaso Dotti | short track | “La staffetta è in crescita e puntiamo all’Olimpiade Senza

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nelle ultime stagioni loazzurro ha visto un’importantenel settore maschile ed un protagonista è stato certamente. Il nativo di Milano ha vissuto un 2019 ad altissimo livello, con il quinto posto ai Mondiali nei 1000m, ma anche contribuendo al rendimento di unache ha saputo rinascere dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi.si è raccontato in esclusiva ad OA Sport, parlando a 360° delloazzurro, sui risultati passati e presenti, ma anche sulle ambizioni per il futuro. Come tutti noi stai affrontando questo periodo di quarantena. Sei riuscito ad allenarti in casa? Come vivi le tue giornate? “Noi abbiamo finito la penultima settimana di febbraio, quando sono stati cancellati anche i Campionati Italiani e non siamo più tornati sul ghiaccio. Ormai ho preso la mia abitudine a stare a ...