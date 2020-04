Sui trasporti servono linee guida chiare | dice Decaro

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Sarò soddisfatto soltanto quando avremo leper il trasporto pubblico”. Vuole vederci chiaro negli annuncia del governo sull'avvio della Fase 2 post-emergenza da Covid-19 il sindaco di Bari Antonio. E in un'intervista al Corriere della Serra, nell'analizzare le decisioni adottate dal Consiglio dei ministri domenica riflette: “È stato confermato che potranno ripartire le attività manifatturiere e quelle delle costruzioni, e potranno riaprire i negozi all'ingrosso di supporto a questi due tipi di impresa”. Si tratta di due milioni e mezzo di persone che dovranno recarsi al lavoro, fa i conti, “ma come potranno farlo se devono utilizzare mezzi non privati e vogliono evitare di contagiarsi?” si chiede anche. Secondo il sindaco di Bari di fatto non ci sono ancora direttive sulle modalità di ...

Dalle visite ai parenti al via libera al take away per i ristoranti: ecco le novità del Dpcm che detta le regole sulla Fase 2.Il trasporto pubblico a numero chiuso potrebbe comportare un rincaro dei biglietti a meno che il governo non intervenga con 4-5 miliardi in compensazione.