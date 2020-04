Perché il Partito popolare europeo non espelle Viktor Orbán (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo che a fine marzo il Parlamento ungherese ha concesso pieni poteri all’esecutivo di Viktor Orbán, è riesploso il dibattito sulla necessità di espellere Fidesz, il Partito del premier magiaro dal Partito popolare europeo (Ppe). Il presidente della formazione dei cristiano-conservatori all’Europarlamento Donald Tusk, ha dichiarato che la prossima riunione del Ppe, forse a settembre, dovrà esprimersi sul tema. «Non dobbiamo scegliere tra sicurezza e libertà, ma garantire ai cittadini entrambe», ha affermato Tusk. L’ex presidente del Consiglio europeo caldeggia la cacciata del leader ungherese anche per colpire i propri nemici in patria. Pur appartenendo a un’altra famiglia politica, gli ultra-conservatori del Pis, che guidano la Polonia dal 2015, vedono in Orbán un modello e un alleato. Indebolire ... Leggi su linkiesta “Tutto è partito da lì…” : Belen Rodriguez spiega perché il Coronavirus si è diffuso in Italia

