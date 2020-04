Nola, inseguimento nel centro cittadino anche contromano. Arrestato 23enne (Di lunedì 27 aprile 2020) Cronaca di Nola: Pericoloso inseguimento nel centro cittadino anche contromano. Carabinieri arrestano 23enne. Non aveva mai conseguito la patente e quando i carabinieri gli hanno imposto l’alt ha accelerato ed è fuggito. I militari, quelli delle stazioni di Nola e Carbonara di Nola, si sono lanciati nell’inseguimento del fuggitivo partendo dal centralissimo Corso Tommaso Vitale e tallonandolo per molti chilometri anche nelle strade che l’uomo aveva imboccato contromano. Simulando la resa A.I., 23enne di Saviano già noto alle ffoo, ha interrotto la marcia per poi ripartire a tutta velocità. Bloccato lungo Via Buonarroti, il giovane è stato Arrestato per resistenza a p.u. e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo Nola, inseguimento nel centro cittadino anche contromano. Arrestato 23enne proviene da 2A News. Scritto da ... Leggi su 2anews (Di lunedì 27 aprile 2020) Cronaca di: Pericolosonel. Carabinieri arrestano. Non aveva mai conseguito la patente e quando i carabinieri gli hanno imposto l’alt ha accelerato ed è fuggito. I militari, quelli delle stazioni die Carbonara di, si sono lanciati nell’del fuggitivo partendo dal centralissimo Corso Tommaso Vitale e tallonandolo per molti chilometrinelle strade che l’uomo aveva imboccato. Simulando la resa A.I.,di Saviano già noto alle ffoo, ha interrotto la marcia per poi ripartire a tutta velocità. Bloccato lungo Via Buonarroti, il giovane è statoper resistenza a p.u. e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolonelproviene da 2A News. Scritto da ...

