Mediaset taglia i compensi ai manager e dà un premio a operatori e giornalisti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Le trasmissioni in onda sui canalipossono piacere o non piacere. Spesso e volentieri è stato criticato, lo abbiamo fatto anche noi, il modo di raccontare la realtà in quel modello televisivo convertito da dibattito a urla continue, ma il successo di questi programmi è confermato dai dati di ascolto. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di premiare gliche, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, stanno raccontando quel che accade in Italia. Il tuttondo gli stipendi deie premiando le persone che lavorano in prima linea. LEGGI ANCHE > La tv che urla (e piace tanto al populismo da salotto) «Ai circa mille tecnici,e addetti che in queste settimane hanno lavorato in prima linea per garantire la continuità delle attività televisive, radiofoniche, web e del servizio editoriale ...