Fase 2, una presa in giro. Giorgia Meloni durissima sulla sceneggiata di Conte in tv (Di lunedì 27 aprile 2020) «Un’altra lunga e confusa conferenza stampa di Conte per dirci che, in sostanza, la Fase due è quasi identica alla Fase uno». Giorgia Meloni va giù duro, dal presidente del Consiglio il solito teatrino televisivo. «Agli italiani che mi stanno scrivendo per capirci qualcosa di più devo confessare che non ne so nulla. Conte decide evidentemente da solo della vita e della libertà di ciascuno di noi». Meloni: «Così si espongono i comparti alla chiusura» «Quando avremo i testi cercheremo di capirci qualcosa di più», continua la leader di FdI. «Intanto posso dire che non condivido minimamente la scelta di riaprire le attività produttive per settori e lasciare fermi per molte settimane interi comparti economici. Così li si espongono a una chiusura quasi ... Leggi su secoloditalia “Fase 2” - ancora una volta i disabili abbandonati : l’appello del MID

