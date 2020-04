Fare surf in Sardegna: le località migliori (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSe il surf è la tua passione, non puoi non conoscere i paradisi della Sardegna dove surFare per oltre 200 giorni l’anno. Infatti, grazie al clima mite e temperato si può Fare surf tutto l’anno, motivo per cui anche tanti professionisti si allenano in Sardegna tutto l’autunno e gran parte dell’inverno. Il maestrale e le mareggiate creano condizioni perfette per il surf con onde alte anche 3 – 4 m. Vai su https://www.traghetti-Sardegna.it/ per trovare le offerte migliori per la Sardegna. Vediamo quali sono i migliori surf spot dell’isola sarda, meta imperdibile per chi insegue le onde. I surf spot nella costa nord Nella parte più a nord, gli spot per Fare surf sono Alghero, Oristano e Cagliari. In particolare, dirigiti verso Porto Ferro dove ci sono molti surfisti emergenti e meno. Le caratteristiche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSe ilè la tua passione, non puoi non conoscere i paradisi delladove surper oltre 200 giorni l’anno. Infatti, grazie al clima mite e temperato si puòtutto l’anno, motivo per cui anche tanti professionisti si allenano intutto l’autunno e gran parte dell’inverno. Il maestrale e le mareggiate creano condizioni perfette per ilcon onde alte anche 3 – 4 m. Vai su https://www.traghetti-.it/ per trovare le offerteper la. Vediamo quali sono ispot dell’isola sarda, meta imperdibile per chi insegue le onde. Ispot nella costa nord Nella parte più a nord, gli spot persono Alghero, Oristano e Cagliari. In particolare, dirigiti verso Porto Ferro dove ci sono moltiisti emergenti e meno. Le caratteristiche ...

io_surf : RT @Sebasti94378171: Parli tanto per, @AldaDEusanio conte ha detto ci sono i protocolli per tutte le aziende, su come riaprire e quali misu… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Dopo quasi un mese a Jacksonville, in #Florida, si torna a correre e nuotare tra le onde dell'oceano pur mantenendo le m… - iloveDannyBoy : @Martola__ Io surf e skate in California girando con un minivan. Poi nei momenti di crisi mistica di corsa nel dese… - fontanabuona : Emergenza coronavirus? Nel Levante si insegna a distanza… a fare surf -

Ultime Notizie dalla rete : Fare surf Emergenza coronavirus? Nel Levante si insegna a distanza… a fare surf Il Secolo XIX Coronavirus, viola la quarantena per fare surf: multato di 533 euro

È stato sorpreso dalla Guardia Costiera: rientrato a riva e sanzionato di 533 euro. Con lui anche un biscegliese ...

SURFENIX, la resilienza e la rinascita di Fabrizio Passetti

Guarda il trailer esteso del docu-film nato dalla collaborazione tra Fabrizio Passetti, Antonio Zito e Soul Hand Festival ...

È stato sorpreso dalla Guardia Costiera: rientrato a riva e sanzionato di 533 euro. Con lui anche un biscegliese ...Guarda il trailer esteso del docu-film nato dalla collaborazione tra Fabrizio Passetti, Antonio Zito e Soul Hand Festival ...