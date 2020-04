Barbara D’Urso non ci sta e scende in campo per il Sud | Duro attacco a Feltri

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nella puntata di Live,D’Urso ha voluto riprendere l’affaire, chiedendo l’opinione di Mario Giordano. Ecco cosa ha risposto il giornalista coinvolto dalle critiche arrivate al direttore di Libero Quotidiano.D’Urso nel caos per il premier ConteD’Urso non si ferma. Nonostante le altre trasmissioni abbiano subito l’arresto a causa del coronavirus, … L'articoloD’Urso non ci sta einper il Sudproviene da www.meteoweek.com.