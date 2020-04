Territorio La sanità ha perso il legame

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 26 aprile 2020) Bisogna andare cauti a trarre da una situazione di emergenza – e quando l’emergenza è ancora viva - delle conclusioni generali, poco ponderate. L’emergenza non è fisiologia, anche se l’ordinamento strutturale, specie nella sanità, non può non prevedere che un’emergenza si verifichi e la stessa emergenza può, stressando l’organizzazione, metterne a nudo le carenze. Una reazione incauta e, a mio parere, sbagliata è quella, pur diffusa, che vorrebbe riportare in capo allo Stato l’organizzazione dei servizi sanitari, sul presupposto del fallimento della prova gestionale da parte delle Regioni; o anche la critica rivolta al principio di sussidiarietà, di cooperazione tra società e istituzioni. Non è questa integrazione, preziosa, a dover essere messa in discussione, quanto il criterio ...