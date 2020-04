Si riparte dalle imprese produttive, fino al 18 maggio cambia poco. Conte: “Dobbiamo convivere con il virus” (Di domenica 26 aprile 2020) “Questo piano parte dal 4 maggio, è ben strutturato, ben articolato, ben pensato. Dovremo adottare precauzione e utilizzare dispositivi di protezione. Il commissario Arcuri con ordinanza interviene per calmierare i prezzi delle mascherine: non vogliamo distorsioni, vogliamo un prezzo equo. C’è il forte impegno del governo a eliminare completamente l’Iva, il prezzo dovrebbe essere attorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus. Dobbiamo essere consapevoli che nella fase 2 la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del paese. Il rischio c’è, dobbiamo affrontarlo con metodo e rigore“. Al momento l’unica alternativa, ribadisce Conte creando addirittura uno slogan: “Chi ama l’Italia mantiene le distanze“. Eccolo il premier Conte, nuovamente ... Leggi su italiasera Fase 2 : dalle fabbriche ai bar - il calendario della ripartenza dal 27 aprile al 18 maggio

