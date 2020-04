Rangnick: «Il calcio deve ripartire per mandare bel segnale alle persone» (Di domenica 26 aprile 2020) Rangnick, profilo studiato dal Milan per il futuro della panchina rossonera, ha sottolineato l’importanza della ripresa del calcio Intervenuto ai microfoni di SWR Sport, Ralph Rangnick ha ribadito la necessità di una ripartenza per il calcio. Ecco le parole dell’ex tecnico del Lipsia. «È importante ricominciare a giocare non solo dal punto di vista economico, ma anche psicologico, per tutta l’umanità. La gente è legata al calcio e sarebbe importante tornare a vivere le emozioni che questo sport regala. ripartire significherebbe mandare un bel segnale alle persone». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 Pioli resta al Milan?/ Calciomercato : i giocatori promuovono il tecnico e Rangnick...

Calciomercato Milan - il piano Rangnick per dividere il budget

Calciomercato Milan : Rangnick vuole N’Dicka dell’Eintracht (Di domenica 26 aprile 2020), profilo studiato dal Milan per il futuro della panchina rossonera, ha sottolineato l’importanza della ripresa delIntervenuto ai microfoni di SWR Sport, Ralphha ribadito la necessità di una ripartenza per il. Ecco le parole dell’ex tecnico del Lipsia. «È importante ricominciare a giocare non solo dal punto di vista economico, ma anche psicologico, per tutta l’umanità. La gente è legata ale sarebbe importante tornare a vivere le emozioni che questo sport regala.significherebbeun bel». Leggi sunews24.com

Zorochan_1 : RT @speedyacm: Vedo che si ritorna a parlare un po' di calcio e vi mando anche io un messaggio. Rangnick ha un team di 11 collaboratori che… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #calcio #Rangnick accelera sul ritorno in campo: “La gente ama il calcio, sarebbe un segnale importante” - Pall_Gonfiato : Ralf #Rangnick sulla ripartenza del #calcio: 'Importante non solo dal punto di vista economico ma anche per il fatt… - sportli26181512 : Rangnick: 'Tornare a giocare per mandare un grande segnale': (ANSA) - MILANO, 26 APR - Tornare a giocare a calcio n… - sportli26181512 : Rangnick tra ritorno al #calcio e Milan: 'Abbiamo un ruolo speciale': Il tecnico tedesco sulla fase 2 dell'emergenz… -