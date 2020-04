Primo Maggio Roma, ecco il cast dell’edizione 2020 (Di domenica 26 aprile 2020) Primo Maggio Roma torna in onda su Rai3 il 1 Maggio in prima serata. Rispettando le decisioni di contenimento del covid19 ovviamente non sarà possibile per quest’anno realizzare il concertone a San Giovanni in Lateramo a Roma. Per l’occasione, l’organizzazione capitanata da Massimo Bonelli, ha pensato ad una diretta televisiva permettendo ai cantanti di poter intervenire in live streaming. Per questo motivo l”auditorium Parco della Musica si trasformerà in uno stage esclusivo. Qui gli artisti potranno esibirsi rigorosamente live. “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”: è questo il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per questa edizione. Lo show sarà ricco di ospiti, collegamenti, set musicali e contributi speciali, grazie ad una regia che si propone di rendere la consueta ... Leggi su trendit Concerto primo maggio in diretta Tv e Instagram : il programma

GO FeST! - a maggio il primo evento online dedicato alle serie tv

In arrivo una settimana di temporali, ma il primo maggio torna il sole per l'ultima tentazione

Ultime Notizie dalla rete : Primo Maggio In arrivo una settimana di temporali, ma il primo maggio torna il sole per l'ultima tentazione la Repubblica Coronavirus, le prove (definitive?) contro la teoria del laboratorio

Il 23 — come documenta il rapporto dettagliato del Cnc di Atlanta — l’Istituto viene chiuso e tutto rientra, poco prima dell’archiviazione cinese della Sars (18 maggio). Ma l’episodio — rafforzato ...

FV LIVE PER OSMA, SEGUITE LA MARATONA SU INSTAGRAM: RACHELE RISALITI, MAGGIO E BROCCHI!

14:05 - Con noi adesso c'è Christian Maggio, terzino del Benevento ed ex viola ... Commisso si è trovato in una situazione difficile perché ora il su primo campionato non verrà concluso". 12:30 - Il ...

