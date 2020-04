Dimitri Diatchenko | l’attore trovato morto in casa | aveva 52 anni Recitò in Chernobyl

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 26 aprile 2020) L’attore statunitense, noto per il suo ruolo nel film horror «Diaries – La mutazione» (2012) del regista Bradley Parker, è statonella suadi Daytona Beach, in Florida.52. La famiglia non riusciva a contattarlo da alcuni giorni e così mercoledì scorso è stata chiamata la polizia, che ha scoperto il corpo senza vita dell’attore. Secondo la polizia, come riferisce il sito Tmz, il decesso sarebbe avvenuto lunedì sera, 21 aprile, o al massimo martedì mattina presto. «Siamo tutti in uno stato di shock in questo momento», ha detto un portavoce della famiglia, citato anche da Fox News. Per ora la polizia esclude chesia vittima del coronavirus: l’attore era in buona salute e in forma fino a pochi giorni fa. Secondo il portavoce della ...