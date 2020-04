Coronavirus, miglioramenti per Sambia: era in coma da giorni, ora respira da solo (Di domenica 26 aprile 2020) Primo sospiro di sollievo, seppur cauto, per Junior Sambia. Il 23enne centrocampista di proprietà del Montpellier lo scorso 23 aprile è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19 ma ora la situazione sarebbe sotto controllo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore classe 1996 è rimasto in coma un paio di giorni con evidenti problemi di respirazione ma come detto ora la situazione sarebbe sotto controllo per fortuna sua e del... Leggi su 90min Coronavirus - effetti positivi da Tocilizumab : “77% miglioramenti”

