Coronavirus, 260 morti in un giorno: dato più basso dal 15 marzo (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus, il bilancio di domenica 26 aprile 2020. Trend stabile in Italia, scendono i morti. ROMA – Coronavirus, il bilancio di domenica 26 marzo 2020. Il trend si è confermato stabile in Italia con una crescita totale dell’1,2%. Le buone notizie arrivano dai decessi che, per la prima volta dal 15 marzo, hanno abbattuto la soglia dei 300 con 260 morti registrati nelle ultime 24 ore. Coronavirus, il bilancio di domenica 26 aprile 2020 Il bilancio complessivo nelle ultime 24 ore è di 2.324. Numero in leggera diminuzione rispetto a sabato anche se il trend complessivo resta fermo all’1,2%. Decessi in calo che in un giorno sono stati 260, cifra più bassa dal 15 marzo e i dati sembrano essere destinati a scendere nei prossimi giorni. Continuano a diminuire, infatti, i ricoveri in terapia intensiva (-93) e in ospedale (-161). Ritornano a ... Leggi su newsmondo Coronavirus in Italia - aumento dei malati e 260 morti : dato più basso dal 15 marzo

