Che tempo che fa, Fabio Fazio spudorato: ecco gli ospiti del 26 aprile, a senso unico (Di domenica 26 aprile 2020) A senso unico? Forse anche un pizzico in più. Si parla di Fabio Fazio e del suo salottino, Che tempo che fa, in onda su Rai 2. Si parla della puntata che verrà trasmessa oggi, domenica 26 aprile. Puntatona all'insegna del pluralismo (si fa per dire, ovviamente). Già, perché si scopre che la lista degli ospiti presenti da Fazio prevede: il presidente della Camera grillino, Roberto Fico; il ministro dell'Agricoltura di Italia Viva, Teresa Bellanova; il ministro dello Sport grillino, Vincenzo Spadafora. E poi, fuori dal lotto dei nomi strettamente politici, ecco spuntare nella lista degli ospiti anche l'archistar Renzo Piano, noto per le sue posizioni politiche. Una puntata, come detto, a trazione-sinistra. Come sempre, d'altronde, a Che tempo che fa. Leggi su liberoquotidiano Che tempo che fa : anticipazioni oggi 26 aprile

““Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 26 aprile 2020 – Roberto Fico - Renzo Piano tra gli ospiti in collegamento.

