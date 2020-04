Cala sensibilmente il numero di morti | oggi le vittime del covid-19 sono state 260

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 aprile 2020) Finalmente una buona notizia.ildi. Nelle ultime 24 ore le persone decedute per covi-19260, ben 150 meno di ieri. Dal 15 marzo non erano mai stati meno di 300. Un mese e 10 giorni dopo si torna verso il basso. L’auspicio è che si tratti della flessione che da giorni si attendeva di registrare nel bollettino della Protezione Civile. Ma c’è da registrare l’inversione di tendenza degli attualmente positivi, che dopo giorni di calo torna a crescere, di 256 unità.che è conseguenza della contrazione dei guariti. In leggero aumento il rapporto tra nuovi casi e tamponi fatti rispetto ai minimi degli ultimi giorni. Dei 2.324 tamponi positivi rilevati, la maggior partein Lombardia, con 920 nuovi positivi (il 39,5% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal ...