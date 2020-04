Vita ai tempi del coronavirus | le conseguenze per i padri separati

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il lockdown ha messo, e sta mettendo, a dura prova tutte le famiglie italiane. Tra coloro che stanno soffrendo ci sono alcuni papàche non possono coltivare la loro quotidianità con i figli. Alcune famiglie, infatti, si sono accordate affinché i minori rimangano in “pianta stabile” nella casa del genitore presso il quale vivono prevalentemente (nella stragrande maggioranza dei casi quella della madre). La scelta di non far spostare in continuazione i bambini, a mio avviso, è intelligente perché, in questo modo, si eche siano esposti al rischio di contagio ogni volta che si muovono da una casa all'altra. Certamente, però, questo implica che il genitore non collocatario perda ore, giorni e settimane con i più piccoli. La notizia positiva è che, quando sarà finita la quarantena, tutto il tempo ...