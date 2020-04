"Ti sei mangiata il tuo fidanzato". Le offese choc dell'ex di Amici - (Di venerdì 24 aprile 2020) Luana Rosato Daniel Cosmic, ex allievo di Amici, rivolge ad una fan insulti sul suo aspetto fisico e sul web si scatena la bufera Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Daniel Cosmic, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che durante una diretta Instagram con una fan non ha risparmiato offese sul suo fisico. Mascherandole come battute ironiche, il giovane – all’anagrafe Daniel Piccirillo – ha sin da subito manifestato le sue titubanze sulla ragazza e non ha risparmiato battute al vetriolo riferite alla fisicità della 15enne. Così come molti personaggi, anche l’ex di Amici ha voluto “regalare” ad una fan la possibilità di conversare in diretta Instagram con lui ma, evidentemente, l’aspetto estetico della persona scelta non corrispondeva ai canoni estetici di Daniel. “Oh mio ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 aprile 2020) Luana Rosato Daniel Cosmic, ex allievo di, rivolge ad una fan insulti sul suo aspetto fisico e sul web si scatena la bufera Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Daniel Cosmic, ex concorrente didi Maria De Filippi, che durante una diretta Instagram con una fan non ha risparmiatosul suo fisico. Mascherandole come battute ironiche, il giovane – all’anagrafe Daniel Piccirillo – ha sin da subito manifestato le sue titubanze sulla ragazza e non ha risparmiato battute al vetriolo riferite alla fisicitàa 15enne. Così come molti personaggi, anche l’ex diha voluto “regalare” ad una fan la possibilità di conversare in diretta Instagram con lui ma, evidentemente, l’aspetto esteticoa persona scelta non corrispondeva ai canoni estetici di Daniel. “Oh mio ...

Ultime Notizie dalla rete : sei mangiata "Ti sei mangiata il tuo fidanzato". Le offese choc dell'ex di Amici ilGiornale.it Bufera su Daniel Cosmic: l’ex cantante di Amici al centro della polemica per aver insultato alcune fan

È capitato a volte che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare? Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene” Ma non solo. Successivamente, Daniel Cosmic ha insultato un’altra fan ...

