Si sfalda il centrodestra in Campania | FI tratta con il Pd Fdi e Lega da soli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi pana Ilinrischia dirsi dopo la mossa di Silvio Berlusconi: il cavaliere si è smarcato dalle posizioni del fronte sovranista guidato da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E i primi segnali di una strategia della responsabilità e collaborazione tra maggioranza e opposizione si intravedono. Politici di estrazione moderata come Carmine Mocerino e Pasquale Sommese hanno inaugurato una fase di collaborazione (dettata dall’emergenza Coronavirus) con Pd e maggioranza. Il modello è già in fase avanzata nella commissione Anticamorra guidata da Mocerino (Udc): i comunicati della commissione portano sempre la firma congiunta di Pd e M5S e Mocerino. Ma la partita è più grande. Se sul piano nazionale dovesse condarsi la posizione di avvicinamento di Forza Italia al governo, in ...