Pechino Express | la decisione è arrivata poco fa | doccia gelata per Costantino Della

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020) L’emergenza sanitaria legata al male del momento sta mettendo in discussione molti programmi televisivi. Alcuni sono stati interrotti, altri sono ripresi con formati diversi e senza ovviamente la presenza del pubblico, mentre alcuni sono stati posticipati. E in quest’ultima possibilità rientra ad esempio ‘’, tenuto conto che è girato fuori dai confini dell’Italia ed in situazioni particolari. Dunque appare davvero impossibile permettere una nuova edizione. Nell’ultima andata in onda quest’anno, il reality show ha avuto come ambientazione l’Asia e in particolare le nazioni Thailandia, Corea del Sud e Cina. Le registrazionitrasmissione avvengono solitamente nei mesi estivi o autunnali, ma nei prossimi non sarà sicuramente dato l’ok per organizzare questi viaggi all’estero. E tra ...