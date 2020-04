Lippi a Cannavaro | “Ecco come scelsi i rigoristi nel 2006 | Gattuso si era già seduto

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) L’occasione per ricordare il Mondialein Germania. Una diretta Instagram tra Marcelloe Fabioper riaccendere la luce su quella spedizione vincente. L’ex Ct azzurro inizia parlando dei sigari: “Ne fumo 8-10 al giorno. Sono troppi, anche perché inizio il pomeriggio, dopo pranzo. La mattina non mi piace”. Si passa poi alla semifinale con la Germania.ricorda la mossa di: “Io e Gigi (Buffon ndr) ci siamo guardati e non capivamo”, la replica dell’allenatore: “In quel momento la partita non si giocava più a centrocampo – racconta– loro attaccavano e noi facevamo lo stesso. Ma, a differenza loro, avevamo una difesa che non faceva nemmeno nemmeno una gocciolina. Allora, ad un certo punto, mi sono detto: ‘Vediamo chi avrà ragione’. E poi Del Piero era ...