Diario di Casa trasloca su Rai 2

(Di venerdì 24 aprile 2020)diL’appuntamento quotidiano condidalla prossima settimana traslocherà da Rai 1 al pomeriggio di Rai 2. Il programma che insegna ai bambini il Coronavirus, da lunedì 27 aprile andrà in onda sulla seconda rete a partire dalle 17.40.disi è inserito nel palinsesto di Rai 1 dal 20 marzo, andando in onda per dieci minuti subito dopo il Tg1 delle 13.30 (e prima dell’inizio de La Vita in Diretta). A condurre questa striscia quotidiana due volti noti dei programmi Rai per ragazzi: Armando Traverso e Carolina Benvenga. I due, con il supporto di pediatri, psicologi ed educatori, si rivolgono al mondo dei più piccoli per rispondere ai loro dubbi: perché si deve stare a, perché le scuole sono chiuse, perché non si può stare vicini e non ci si può abbracciare, perché ...