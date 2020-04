Daniel Cosmic, polemica dell’ex cantante di Amici: bodyshaming alle fan (Di venerdì 24 aprile 2020) polemica per l’ex cantante di Amici, Daniel Cosmic, accusato di aver insultato alcune fan sui social attraverso le dirette di Instagram. Daniel Cosmic, all’anagrafe Daniel Piccirillo, ha partecipato alla 18esima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi. Nonostante non abbia vinto, continua la sua carriera musicale, ma oggi è finito al centro della … L'articolo Daniel Cosmic, polemica dell’ex cantante di Amici: bodyshaming alle fan è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Amici - Martina Beltrami asfalta Daniel Cosmic : “Schifo inammissibile…”

Amici : il cantante Daniel Cosmic umilia delle fan in diretta scoppia la polemica (VIDEO)

Daniel Cosmic fa body shaming sul web | Il cantante irrompe sul web (Di venerdì 24 aprile 2020)per l’exdi, accusato di aver insultato alcune fan sui social attraverso le dirette di Instagram., all’anagrafePiccirillo, ha partecipato alla 18esima edizione di, il programma di Maria De Filippi. Nonostante non abbia vinto, continua la sua carriera musicale, ma oggi è finito al centro della … L'articolodell’exdifan è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Mi hanno segnalato le dirette di questo Daniel Cosmic, che ha partecipato anche ad Amici 18, che durante le dirette… - FranAltomare : Ho rivisto nella diretta di tale Daniel Cosmic tutti gli atteggiamenti dei bulli che a scuola non mi davano tregua.… - ElisaDospina : Questo è @daniel__cosmic mentre percula una ragazzina minorenne per il suo fisico. #bodyshaming ne abbiamo?… - cloudytaeev : RT @GabrieleMontuo1: POI LE UNDICENNI DICONO CHE NON DEBBO INSULTARE DANIEL COSMIC. VERGOGNA, CHIEDI SCUSA. - neoctlovebot : RT @ironicaloser: minchia manco lo conoscevo sto daniel cosmic ma la voglia di vederlo cancellato è così forte #DanielCosmicIsOverParty -