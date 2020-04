Coronavirus | come si viaggerà in aereo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 aprile 2020) Come viaggeremo in aereo, mentre conviviamo con il coronavirus? In molti, come Emirates, hanno già iniziato – e i soldi freschi degli emiri certo fanno molto comodo – effettuando test sierologici rapidi ai passeggeri in partenza con risultati in pochi minuti e imponendo diverse altre misure di sicurezza ai clienti. Anche Etihad dovrebbe allinearsi entro fine mese. Nel frattempo le società impegnate nell’allestimento degli aeromobili stanno tirando fuori conigli dal cilindro in una specie di corsa contro il tempo per dare soluzioni smart ed economiche ai vettori. La Iata, l’associazione delle compagnie aeree, ha calcolato perdite per 318 miliardi di dollari per l’anno in corso e un dimezzamento della crescita. Il turismo internazionale è semi-paralizzato ma alcune destinazioni – vedi le isole Cook – si vantano di aver raggiunto uno status «Covid-19 free» e c’è da scommettere che quelle che riusciranno a organizzare per prime un sistema di controllo efficiente agli arrivi – magari proprio con test sierologici veloci – saranno anche le prime a riaprire le porte ai turisti, combinando la necessità di riattivare le economie locali con la sicurezza.