Quando Meloni e Salvini volevano Feltri al Quirinale

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Oggi che Vittorioè leggermente in difficoltà, è bello ricordare che c’è stato un tempo in cui Giorgiae Matteoavevano annunciato che il loro candidato alera proprio lui, il simpatico Littorio dei meridionali inferiori (che però votano, occhio!).alCorreva l’anno 2015 e i due non ancora alfieri del populismo italiano – ma già sulla buona strada per esserlo – preferirono quindia un certo Sergio Mattarella, e già questo dovrebbe farvi capire molte cose se non tutte. E Giorgia sul suo sito internet spiegava che la candidatura diera roba seria: “Questa mattina, insieme con Matteo, abbiamo annunciato il nostro candidato alla Presidenza della Repubblica: Vittorioè una persona libera, ...