Minimal Affect è un particolare RPG sci-fi che unisce Mass Effect e I Griffin

(Di giovedì 23 aprile 2020)è un gioco che non nasconde le sue ispirazioni: l'RPG sci-fi a tinte comiche avrà come protagonista un clone del Comandante Shepard di, che sarà affiancato da diversi compagni, tra cui uno che sembra essere un incrocio tra Jabba the Hutt ed un Wrex.La grafica da cartone animato ricorda molto le opere di Seth MacFarlane (creatore de I), mentre il combattimento ricorda molto quello di2.è in via di sviluppo dall'azienda svedese Toadman Interactive e sarà pronto per il lancio su PC e console nel 2021.Dato che probabilmente BioWare non pubblicherà un nuovoper quel periodo, possiamo dire che questo gioco potrebbe essere un valido e divertente sostituto. Di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer di lancio che il team di sviluppo ha pubblicato.Leggi altro...