“L’Ue ha accettato quello che chiedevamo | ora dobbiamo impegnarci” | afferma Zingaretti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 aprile 2020) “L’Europa si sta muovendo, come si è visto in questi giorni drammatici di emergenza Covid-19. Ora sta alla nostra forza, alla nostra creatività, al nostro impegno realizzare la rinascita e ricostruire la fiducia”. Dopo la video-conferenza di Conte con i leader ed i capi politici dei paesi membri, Nicolaè molto più fiducioso: “I governi Ue hanno compreso l’importanza della proposta del governo Conte per un fondo europeo a sostegno di famiglie e imprese”, ha scritto sulla sua pagina Fb il segretario del Pd per poi concludere, “che“. Max L'articolo “L’Ue hache, oraimpegnarci”,proviene da Italia Sera.