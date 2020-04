Lo sfogo di Claudio Amendola: “Non siamo pronti per riaprire il 4 maggio” (Di giovedì 23 aprile 2020) Lo sfogo di Claudio Amendola: “Non siamo pronti per riaprire il 4 maggio, non ne posso più di sentire che andrà tutto bene” Duro sfogo, quello di Claudio Amendola. L’attore, ospite ai microfoni di Radio Capital, ha specificato di essere contrario alla riapertura del 4 maggio. Secondo Amendola, l’Italia non è pronta a un allentamento delle misure di sicurezza necessarie a contenere l’emergenza sanitaria. “Mi sono completamente rotto i c******i e non ne posso più di sentire che andrà tutto bene”, ha tuonato l’attore. “Penso che la fretta che abbiamo tutti ci tornerà contro. Non credo che siamo pronti alla riapertura del 4 maggio anche perché sento che appena ci daranno un minimo di via libera, sbrodoleremo fuori dalle case in maniera incontrollata”. Tra i settori messi maggiormente ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 aprile 2020) Lodi: “Nonperil 4 maggio, non ne posso più di sentire che andrà tutto bene” Duro, quello di. L’attore, ospite ai microfoni di Radio Capital, ha specificato di essere contrario alla riapertura del 4 maggio. Secondo, l’Italia non è pronta a un allentamento delle misure di sicurezza necessarie a contenere l’emergenza sanitaria. “Mi sono completamente rotto i c******i e non ne posso più di sentire che andrà tutto bene”, ha tuonato l’attore. “Penso che la fretta che abbiamo tutti ci tornerà contro. Non credo chealla riapertura del 4 maggio anche perché sento che appena ci daranno un minimo di via libera, sbrodoleremo fuori dalle case in maniera incontrollata”. Tra i settori messi maggiormente ...

Lo sfogo di Claudio Amendola in diretta a Radio Capital. L'attore romano si dice contrario alla riapertura fissata a partire dal 4 maggio, data in cui le norme per il distanziamento sociale imposto ...

Riapertura del 4 maggio e futuro del cinema durante la fase 2 dell'emergenza coronavirus: le parole di Claudio Amendola. Claudio Amendola si è espresso contro la riapertura di alcune attività il 4 ...

