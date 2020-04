Inail, tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (Di giovedì 23 aprile 2020) In questo momento tanti lavoratori, soprattutto in certi settori quali ad esempio quello sanitario e quello della grande distribuzione, sono fortemente esposti al rischio di contagio da coronavirus nello svolgimento della propria attività. L’Inail è recentemente intervenuto in merito, fornendo indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di infortunio del lavoratore derivante da tale virus. L’Istituto, innanzitutto, ha inquadrato nella categoria degli infortuni sul lavoro l’infezione da coronavirus sviluppata negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, valutandola al pari delle malattie infettive e parassitarie dove la causa virulenta è equiparabile a quella violenta. Sono tutelati tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con i requisiti del DPR 1124/1965 nonché i lavoratori parasubordinati, gli ... Leggi su quifinanza Coronavirus : Inca Cgil - servono procedure più facili per tutela Inail

Coronavirus : D’Alfonso (Pd) - ‘pandemia ci spinge a rivedere norme tutela Inail’

Coronavirus : D’Alfonso (Pd) - ‘pandemia ci spinge a rivedere norme tutela Inail’ (Di giovedì 23 aprile 2020) In questo momento tanti lavoratori, soprattutto in certi settori quali ad esempio quello sanitario e quello della grande distribuzione, sono fortemente esposti al rischio di contagio danello svolgimento della propria attività. L’è recentemente intervenuto in merito, fornendo indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di infortunio del lavoratore derivante da tale virus. L’Istituto, innanzitutto, ha inquadrato nella categoria degli infortuni sul lavoro l’dasviluppata negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, valutandola al pari delle malattie infettive e parassitarie dove la causa virulenta è equiparabile a quella violenta. Sonoti tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con i requisiti del DPR 1124/1965 nonché i lavoratori parasubordinati, gli ...

Vigraf79 : RT @inail_gov: #Tutela assicurativa #Inail ai #riders, l'articolo su #Plus. Dal 1° febbraio estese le #garanzie agli autonomi che effettuan… - PatronatoANMIL : RT @inail_gov: #Tutela assicurativa #Inail ai #riders, l'articolo su #Plus. Dal 1° febbraio estese le #garanzie agli autonomi che effettuan… - VernarelliAnna : RT @superabileinail: #Coronavirus e #disabilità Dai lavoratori in quarantena alla didattica a distanza, dal bonus di 600 euro alla tutela i… - marioghini : RT @ITALUIL: ?????? #Covid19, scheda informativa sulla tutela #inail_gov nei casi accertati di #Coronavirus in occasione di #lavoro. ?????? ??… - ITALUIL : ?????? #Covid19, scheda informativa sulla tutela #inail_gov nei casi accertati di #Coronavirus in occasione di… -