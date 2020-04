I guariti superano i contagiati, ma si continua a morire. In fase avanzata, 5 vaccini contro coronavirus (Di giovedì 23 aprile 2020) Per la prima volta i "numeri sono particolarmente confortanti: il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel paese". E' quanto emerge dalla consueta conferenza stampa del capo della Protezione civile sull'emergenza coronavirus. "Da ieri ci sono 3.033 persone guarite in più, un dato record in un giorno", ha detto Angelo Borreli. E così a oggi sono sono 57.576 le persone che hanno lasciato alle spalle il virus cinese. Il bollettino, inoltre, parla di 189.973 casi totali di coronavirus in Italia, 2.646 più di ieri (quando l'aumento era stato di 3.370 unità).TUTTI I DATI PER PROVINCIAI decessi sono stati 464 (ieri 437), per un totale di 25.549. Il numero dei malati ancora 'attivi' conosce così un calo record: 851 meno di ieri, per un totale che scende a 106.848. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. Si ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - i guariti superano i positivi : ecco i dati del Casertano

