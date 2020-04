Earth Day | serve un piano organico per la mobilità sostenibile

(Di giovedì 23 aprile 2020) Unper la mobilità, da realizzare per l'uscita dall'emergenza coronavirus, con misure per combattere l'inquinamento incentivando la diffusione di auto, tir e moto a basse emissioni e favorendo l'uso della bicicletta con piste ciclabili sicure e nodi d'interscambio. È la richiesta uscita dal seminario web sulla transizione ecologica nella mobilità, organizzato da Open Gate Italia in collaborazione con AIAGA - Associazione Italiana dei Fleet Manager, Econometrica e Centro Studi Promotor nell'ambito delle manifestazioni per l'Day.Al seminario hanno partecipato il sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta e il sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut, secondo cui occorre accelerare la transizione con investimenti pubblici e privati e l'utilizzo di tutte le tecnologie disponibili. Andrea Morbelli, organizzatore dell'evento: ...

rtl1025 : Giornata mondiale della Terra ?? Istituita il 22 aprile 1970, l’Earth Day celebra 50 anni. ? Tutti hanno il diritto… - francescacheeks : Oggi è l’EARTH DAY ???? Due anni fa iniziavamo a piantare la nostra F(or)esta 2640 grazie agli streaming e agli avoca… - ZuccheroSugar : 50mo anniversario di Earth day Dal Colosseo #CantaLaVita Zucchero canta Bono Vox - repubblica : RepTv Effetto lockdown: così la Terra è tornata a respirare - nestquotidiano : Earth Day, da P&G “Storie di Cittadinanza d’Impresa 2019” -

con il testo italiano a sua firma | CorriereTv Zucchero si è esibito davanti a un Colosseo deserto per «Earth Day» la manifestazione a salvaguardia dell’ambiente con l’inedito “Canta la Vita”, tratto ...Il 22 aprile era la 50esima Giornata Mondiale della Terra e, per ricordarlo, Zucchero ha cantato, davanti al Colosseo deserto, l'inedito Canta la vita. La canzone è tratta da Let Your Love Be Knows, ...