Discovery Italia rafforza e rinnova la propria comunicazione di portfolio

Leggi su digital-news

(Di giovedì 23 aprile 2020)ladicon una serie di iniziative on air e off air, per affermare con forza l’identità del gruppo leader nel real-life entertainment di qualità e terzo editore televisivono per share. L’intera operazione è ideata, sviluppata e prodotta daCreative, la factory creativa interna.A partire da questa settimana infatti, le bug di tutti i nove canali free del gruppo sono affiancate dal logo, per sottolineare con ancora più forza l’appartenenza di tutti i diversi brand al mondo.Valeria...