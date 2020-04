Coronavirus, Adebayor: "Io non dono, faccio quello che voglio. Non sono né Drogba né Eto'o" (Di giovedì 23 aprile 2020) L'ex punta, tra le altre, di Arsenal, Manchester City e Real Madrid, ​Adebayor, ha risposto seccato alle critiche sul suo mancato apporto economico al suo Paese, il Togo. ​Che l'attaccante togolese, Emmanuel Adebayor, fosse un personaggio un po' particolare lo si era capito già quando, durante un Manchester City-Arsenal, dopo aver siglato un gol si era fatto tutto il campo per andare a esultare sotto la curva che ospitava i suoi ex tifosi, i supporter dei Gunners. Atto di sfida, questo, che... Leggi su 90min Coronavirus - “Sia chiaro - io non dono. E’ molto semplice” : la scarsa generosità dell’ex attaccante del Real Adebayor (Di giovedì 23 aprile 2020) L'ex punta, tra le altre, di Arsenal, Manchester City e Real Madrid, ​, ha risposto seccato alle critiche sul suo mancato apporto economico al suo Paese, il Togo. ​Che l'attaccante togolese, Emmanuel, fosse un personaggio un po' particolare lo si era capito già quando, durante un Manchester City-Arsenal, dopo aver siglato un gol si era fatto tutto il campo per andare a esultare sotto la curva che ospitava i suoi ex tifosi, i supporter dei Gunners. Atto di sfida, questo, che...

news24_napoli : Coronavirus, Adebayor: “Io non dono, faccio quello che voglio. Non sono… - atmilan1899 : #Coronavirus, #Adebayor: 'Io non dono, faccio quello che voglio. Non sono né #Drogba né #Eto'o' - Angelredblack1 : Più che altro deve avere la certezza che i soldi donati vadano a chi ha realmente bisogno. Ma chi ha di più deve do… - filippo898 : RT @Eurosport_IT: La voce fuori dal coro di Emmanuel Adebayor: 'Non chiedetemi soldi per aiutare l'Africa contro il #Coronavirus ? https://… - Eurosport_IT : La voce fuori dal coro di Emmanuel Adebayor: 'Non chiedetemi soldi per aiutare l'Africa contro il #Coronavirus ?… -